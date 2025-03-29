Весеннее обострение: Россия планирует усилить атаку вдоль всей линии фронта — СМИ

Российские войска готовятся к новому масштабному наступлению в ближайшие недели, чтобы усилить давление на Украину и улучшить переговорные позиции Кремля по возможному прекращению огня. Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на представителей украинского правительства и аналитиков.



По их мнению, наступление может продолжаться от шести до девяти месяцев и охватить практически весь 2025 год. Такая стратегия может дать Владимиру Путину основания затягивать переговоры, стремясь захватить больше территории.



Украинские чиновники вновь считают, что Россия не заинтересована в искреннем диалоге о завершении войны.



С наступлением весны Кремль, по оценке экспертов и военных, готовит многовекторное наступление вдоль всей тысячекилометровой линии фронта.



Президент Владимир Зеленский, ссылаясь на разведданные, заявил, что Россия планирует новые атаки в Сумской, Харьковской и Запорожской областях.



Издание также отмечает, что на севере, после возврата Россией значительной части Курской области при поддержке северокорейских войск, Киев утратил важный аргумент в переговорах. На востоке продолжаются ожесточённые бои в Донецкой и Запорожской областях.

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Напомним, что войска РФ после паузы наращивают интенсивность атак под Покровском. При этом российские войска не пытаются проводить штурмы из Донетчины в сторону административной границы Днепропетровской области.