В ВСУ ответили, пытается ли российская армия наступать в сторону Днепропетровской области

Административная граница Донецкой и Днепропетровской областей на Покровском направлении. Фото: карта DeepState

Российские войска не пытаются проводить штурмы из Донетчины в сторону административной границы Днепропетровской области. Об этом в эфире «Суспільного» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.



По его словам, это связано с тем, что, вероятнее всего, перед оккупантами не стоит такая цель.



«У них цель – взять под контроль Донецкую область. А это предусматривает, например, на Покровском направлении в первую очередь контроль над городом Покровск. И попытка обойти город с западной стороны вызвана тем, что нужно было взять сам город, нужно было его охватить, «перерезать» те пути, которые идут из Днепропетровской области, из Павлограда, и заставить украинцев отступить из него. Это не была попытка подобраться к Днепропетровщине. Это была попытка «отрезать» город Покровск от Днепропетровщины. Если бы они отдельно пошли на Днепропетровскую область, это требовало бы от них очень сильного растяжения логистики и очень сильной расконцентрации усилий. Это было бы просто нелогично», – отметил Трегубов.

Напомним, что войска РФ после паузы наращивают интенсивность атак под Покровском.