Войска РФ наращивают интенсивность атак под Покровском: в ВСУ рассказали, что изменилось после паузы

Ситуация на Покровском направлении. Фото: карта DeepState

На Покровском направлении россияне пытаются атаковать с той же интенсивностью, с которой они делали это раньше. Об этом в эфире «Суспільного» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.



По его словам, войска России очень активно наступали там в январе и феврале.



«А в марте у них была немного пауза, поскольку они понесли большие потери на этом направлении. Они пытаются сейчас немного изменить акценты, изменить ключевые направления своих наступлений именно под Покровском. Они пытаются выйти на трассу, которая соединяет Покровск с Константиновкой. Раньше основные их усилия были направлены на попытку обойти город с запада. Сейчас интенсивность возобновилась», – отметил спикер ОСГВ «Хортица».

Напомним, что в ВСУ ответили, действительно ли за последние недели увеличилась активность войск РФ на Донбассе.