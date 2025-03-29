Весняне загострення: Росія планує посилити атаку вздовж усієї лінії фронту — ЗМІ

Російські війська готуються до нового масштабного наступу найближчими тижнями, щоб посилити тиск на Україну та покращити переговорні позиції Кремля щодо можливого припинення вогню. Про це повідомляє агентство AP із посиланням на представників українського уряду та аналітиків.



На їхню думку, наступ може тривати від шести до дев'яти місяців та охопити практично весь 2025 рік. Така стратегія може дати Володимиру Путіну підстави зволікати з переговорами, прагнучи захопити більше території.



Українські чиновники знову вважають, що Росія не зацікавлена у щирому діалозі щодо завершення війни.



З настанням весни Кремль, за оцінкою експертів та військових, готує багатовекторний наступ уздовж усієї тисячокілометрової лінії фронту.



Президент Володимир Зеленський, посилаючись на розвіддані, заявив, що Росія планує нові атаки у Сумській, Харківській та Запорізькій областях.



Видання також зазначає, що на півночі після повернення Росією значної частини Курської області за підтримки північнокорейських військ Київ втратив важливий аргумент у переговорах. На сході тривають запеклі бої у Донецькій та Запорізькій областях.

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Нагадаємо, що війська РФ після паузи збільшують інтенсивність атак під Покровськом. При цьому російські війська не намагаються проводити штурми з Донеччини у бік адміністративного кордону на Дніпропетровщині.