РФ атакувала Україну баллістикою та дронами: відомо, скільки цілей збила ППО

ППО збила 65 БПЛА. Фото: Вікіпедія

Російські війська в ніч на 30 березня запустили по Україні балістичну ракету та дрони. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 65 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 30 березня 2025 року (з 20:00 29 березня) противник атакував балістичною ракетою з Ростовської області та ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — Крим», — йдеться у повідомленні.





Станом на 09:00 сили та засоби протиповітряної оборони збили 65 ударних БПЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.



Крім того, 35 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).



Раніше ми писали, що російська армія минулої доби, 29 березня, обстріляла прифронтове місто Родинське Покровської громади Донецької області. Одна людина постраждала.