«Обстановка найскладніша: у Покровській громаді залишається понад 3000 цивільних

Станом на 2 квітня у прифронтовій Покровській громаді станом залишається 3926 людей. Росіяни обстрілюють громаду та місто Покровськ щодня. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі телемарафону.



«Обстановка найскладніша. Працюють всі «Пункти Незламності». Дуже небезпечно, ворог обстрілює кожного дня, не тільки зі ствольної артилерії, а й за допомогою FPV-дронів», — наголосив він.



За словами Філашкіна, до Покровська складно завести гуманітарну допомогу. Евакуація місцевого населення триває.



Крім того, начальник адміністрації розповів, що у Торецьку залишається 48 людей, у Торецькій громаді — 142. У місті Часів Яр — 171 людина.



Раніше ми писали, що окупаційні війська минулої доби, 1 квітня, кілька разів обстріляли Покровськ Донецької області. Відомо про одну загиблу, також одна мешканка постраждала, її госпіталізували до медичного закладу.