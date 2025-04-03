На окупованих територіях України масово знищуються релігійні громади

Після часткової окупації Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей кількість релігійних організацій на цих територіях скоротилася більш ніж удвічі — з 1967 до 902 року, повідомляє видання «Новая газета Европа».



Під удар потрапили, перш за все, громади, які не підкорялися Московському патріархату.



Повністю зникли греко-католицькі та римо-католицькі парафії: з 49 греко-католицьких не залишилося жодного, а з 15 католицьких — лише одна продовжує існувати.



Священнослужителів, які залишилися вірними своїм громадам, змушують публічно відрікатися від української ідентичності та брати участь у кремлівській пропаганді. Ті, хто відмовляється, зазнають переслідувань: арештів, викрадень, насильства, депортацій. Декого було вбито.



Церкви передаються під контроль РПЦ або використовуються окупаційною владою в адміністративних цілях.



За даними «Новой газеты Европа», за час окупації кількість незалежних від Москви релігійних громад зменшилася вп'ятеро.