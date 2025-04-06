Росіяни вдарили по Херсону: є загиблий

Російські окупанти вранці 6 квітня атакували Херсон, загинув чоловік. Про це повідомив начальник МВА Роман Мрочко.
«Близько 6:30 у Дніпровському районі російські терористи вбили людину. Травми, несумісні із життям, отримав 59-річний чоловік», — зазначив він.
Нагадаємо, сьогодні вранці війська РФ атакували балістикою Київ. Внаслідок ударів одна людина загинула, троє постраждали. У трьох районах української столиці виникли пожежі, є руйнування.
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