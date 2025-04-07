Авіабомба РФ вбила чоловіка в Харківській області

Результат скиду авіабомби на будинок у Харківській області. Фото: Харківська обласна прокуратура

Окупанти атакували село Токарівка Друга в Харківській області керованою авіабомбою: одна людина загинула, ще двоє постраждали. Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Харківської обласної прокуратури.



За даними слідства, 7 квітня близько 5:40 ранку російські війська завдали авіаційного удару по житловому сектору села. Унаслідок атаки повністю зруйновано приватний будинок, загинув 48-річний чоловік.



Також постраждали дві жінки — 75 і 51 року: у них зафіксовано гостру стресову реакцію. Під процесуальним керівництвом Дергачівської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).



Тип скинутого боєприпасу встановлюється. Ведеться документування чергового злочину армії РФ.

Раніше в результаті ранкового артобстрілу Херсона російськими військами до лікарні доправили вагітну 31-річну жінку та її майже дворічну дитину.