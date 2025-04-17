Українські війська зупиняють просування армії РФ на Покровському напрямку – ЗСУ

Ситуація на Покровському напрямку. Фото: карта DeepState

Зараз найбільша інтенсивність боєзіткнень зберігається саме на Покровському напрямку. Про це в ефірі «Громадського радіо» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



За його словами, на цьому напрямку війська РФ атакують найбільшими силами та всією номенклатурою сил та засобів, яка у них взагалі є.



«Однак ворог там не досягає успіху. І, в принципі, він там зупиняється українськими військами насамперед за рахунок того, що там є непогана комбінація сил та військ та їхня взаємодія. Насамперед непогана взаємодія піхоти, інженерних військ та підрозділів БПЛА. Тому, в принципі, на Покровському напрямку ворог зазнає найбільших втрат. Хоча весь напрямок залишається стабільно важким та інтенсивним, тому що для ворога він останні пів року залишається головним», – зазначив спікер ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що ЗСУ звільнили близько 16 квадратних кілометрів території під Покровськом.