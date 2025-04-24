Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Зеленский: Российская армия теряет людей вдвое чаще, чем украинская

24 апреля 2025, 23:06

Зеленский: Российская армия теряет людей вдвое чаще, чем украинская

Иллюстративное фото: t.me/official24ombr Иллюстративное фото: t.me/official24ombr

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соотношение раненых и погибших в украинской армии значительно лучше, чем в российской. Об этом он рассказал в интервью американскому журналисту Бену Шапиро.

«Я не сравниваю армии, но если говорить о цифрах: у нас на одного погибшего приходится десять раненых. В российской армии на десять потерь — пять убитых, пять раненых. Иногда шесть к четырём», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что такой разрыв объясняется уровнем медицинской поддержки, который обеспечивают украинским военным. По его словам, Украина делится этими наработками и с международными партнёрами.

Ранее Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что общие потери России в живой силе с начала полномасштабного вторжения превысили 900 тысяч человек. В марте украинские военные поразили 1644 артиллерийские системы российских оккупантов.

ТЕГИ

Люди
Владимир Зеленский
Прочее
потери ВСУ Потери России

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

«Хорошая энергетика»: Село в Молдове из-за войны РФ против Украины добилось нулевых счетов за электричество
О том, как умное село стало примером энергетической независимости, как обстоят дела с энергетикой в Молдове в целом, и какова ситуация в соседних Украине и Румынии, разбиралось издание ZdG. 
17 апреля 2025, 15:13
«Что будет с Ванечкой, если я умру раньше, чем Олега обменяют», – жена «осужденного» в РФ по «делу Азова»
Пленного украинца Олега Жаркова «осудили» на 13 лет по «делу Азова». Его смертельно больная жена с сыном в Финляндии надеются только на обмен.
16 апреля 2025, 16:57
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:00
Главное за день: Более десяти погибших в Киеве. В мае Украина может объявить дефолт
19:46
Оккупанты задержали жителя Старобельска — ему приписали связь с «Айдаром»
17:17
В поселке на оккупированной Луганщине заметили символы сопротивления
16:58
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
16:54
В оккупированном Мариуполе устанавливают герб России на 17-метровый монумент
11:54
Европа дала понять США, что не признает Крым российским — FТ
10:48
ДонГУ интегрируют в «Движение Первых» — меньше учебы, больше пропаганды
10:47
В больнице скончался раненый месяц назад «военкор» российского пропагандистского телеканала
09:33
В оккупированном Северскодонецке не хватает врачей: в ОВА рассказали, что известно о ситуации с медициной
23:00
Главное за день: Переговоры, которые не состоялись. РФ атаковала автобус в Марганце
22:07
Смерть ребенка на переходе в Макеевке: за рулем мог быть российский военный
15:22
Два дрона упали на оккупированном Донбассе
11:19
Оккупанты перекладывают вину за пожары на работников лесхозов
23:00
Главное за день: Новые предложения Путина. Пожары вокруг Северскодонецка
18:40
Масштабные пожары вокруг оккупированного Северскодонецка: огонь практически вплотную приблизился к населенным пунктам
23:00
Главное за день: Оккупанты закроют шахты на Луганщине. Бои в Сумской области
22:01
Вокруг Северскодонецка возник масштабный пожар: оккупанты объявили режим ЧС в городе – ОВА
21:19
Пушилин заявил, что на оккупированной Донетчине нет резервов воды для населения на лето
14:42
Оккупационные власти заявили о начале оказания почтовых услуг в захваченных Авдеевке, Степном и Березовом Донецкой области
14:09
Главой департамента молодежной политики Новосибирской области РФ назначили бывшего «замминистра» группировки «ЛНР»
все новости
23:46
Вы не представляете, какое давление мы оказываем: Трамп — о Крыме и переговорах с Москвой
23:06
Зеленский: Российская армия теряет людей вдвое чаще, чем украинская
23:00
Главное за день: Более десяти погибших в Киеве. В мае Украина может объявить дефолт
22:37
Зеленский: Теперь северокорейские ракеты убивают украинцев по вине России — идет проверка
22:26
Зеленский: Украина получила от США помощь на 105 млрд долларов, в основном — оружием
22:00
ООН: с начала апреля в Украине пострадали почти 850 мирных жителей из-за обстрелов
21:05
С прифронтовой Донетчины эвакуировали еще 27 человек
20:27
Bloomberg: США потребуют от РФ признания права Украины на армию
19:46
Оккупанты задержали жителя Старобельска — ему приписали связь с «Айдаром»
18:56
В Ростове уничтожен российский самолет Су-30СМ
18:20
Reuters: Россия применила северокорейскую ракету КН-23 при ударе по Киеву
18:01
Масштабные потери РФ: Генштаб обнародовал свежую статистику
17:17
В поселке на оккупированной Луганщине заметили символы сопротивления
16:58
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
16:54
В оккупированном Мариуполе устанавливают герб России на 17-метровый монумент
16:41
Обстрел Донецкой области: в Дружковке и Краматорске прогремели взрывы (дополнено)
16:30
Пилоты дронов обнаружили передвижение войск и предотвратили российский штурм на Северском направлении
16:03
«Владимир, остановись»: Трамп отреагировал на ракетный удар РФ по Киеву
15:58
Трамп может встретиться с Путиным после своего визита на Ближний Восток — CNN
15:55
МиГ-29 ВСУ уничтожил блиндаж с оккупантами на Запорожском направлении
все новости
ВИДЕО
В Ростове уничтожен российский самолет Су-30СМ В Ростове уничтожен российский самолет Су-30СМ
24 апреля, 18:56
Удар по оккупантам. Фото: кадр из видео Масштабные потери РФ: Генштаб обнародовал свежую статистику
24 апреля, 18:01
Установка герба РФ на монумент в оккупированном Мариуполе. Фото: кадр из видео В оккупированном Мариуполе устанавливают герб России на 17-метровый монумент
24 апреля, 16:54
Уничтоженная российская техника на Северском направлении. Фото: кадр из видео Пилоты дронов обнаружили передвижение войск и предотвратили российский штурм на Северском направлении
24 апреля, 16:30
Первые минуты помощи в Киеве. Фото: кадр из видео Полиция показала первые минуты после удара по Киеву
24 апреля, 15:05
Ближний бой с военными КНДР в Курской области. Фото: кадр из видео Силы спецопераций ВСУ в ближнем бою уничтожили взвод военных КНДР в Курской области
24 апреля, 14:44
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор