Зеленский: Российская армия теряет людей вдвое чаще, чем украинская

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соотношение раненых и погибших в украинской армии значительно лучше, чем в российской. Об этом он рассказал в интервью американскому журналисту Бену Шапиро.



«Я не сравниваю армии, но если говорить о цифрах: у нас на одного погибшего приходится десять раненых. В российской армии на десять потерь — пять убитых, пять раненых. Иногда шесть к четырём», — отметил Зеленский.



Он подчеркнул, что такой разрыв объясняется уровнем медицинской поддержки, который обеспечивают украинским военным. По его словам, Украина делится этими наработками и с международными партнёрами.

Ранее Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что общие потери России в живой силе с начала полномасштабного вторжения превысили 900 тысяч человек. В марте украинские военные поразили 1644 артиллерийские системы российских оккупантов.