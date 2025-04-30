Россия наращивает штурмы после «перемирия» — DeepState

Разбитая техника РФ. Фото: кадр из видео

Россия увеличила интенсивность штурмовых действий на фронте. Об этом сообщает аналитический проект DeepState со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

На графике красное — штурмовые действия за сутки, а голубая медиана за последние 5 дней. Фото: DeepState

После так называемого «перемирия» враг активизировался практически по всем направлениям. Наиболее ожесточённые бои фиксируются на Покровском (34,3% всех атак), Курском (13,8%), Лиманском (12,9%) и Торецком (11,8%) направлениях.



«Это наглядно демонстрирует реальное "стремление к миру" со стороны противника», — отмечают аналитики.



Несмотря на нехватку техники, Россия всё чаще использует пехотные атаки, а также мотоциклы, багги и квадроциклы, вместо бронетехники, частота применения которой снижается.