Приглашения с изображением колонны 1-го Украинского фронта получили гости парада Победы в Москве

Гости парада Победы в Москве получили приглашения с изображением колонны 1-го Украинского фронта

Для обложки официального приглашения на военный парад в честь 80-летия Победы использовали картину «Парад Победы», на которой изображена колонна бойцов и командиров 1-го Украинского фронта. При этом название фронта оказалось закрыто словом «Приглашение». Об этом сообщает телеграм-канал «Агентство. Новости».

Отмечается, что фотографию приглашения выложил телеграм-канал «Вы слушали Маяк».

«Оформление приглашения в этом году сильно отличается по стилистике от того, что было в предыдущие годы. В этом году обложка более яркая и более конкретная — на ней изображено конкретное соединение», — говорится в сообщении.

Необычен и выбор именно 1-го Украинского фронта для оформления. На протяжении последних лет российское руководство и пропаганда отрицали украинскую государственность. Украину, например, вычеркнули из числа боровшихся с фашизмом республик СССР на сайте к 80-летию Победы, но после скандала вернули.

Кроме того, 1-й Украинский фронт был не единственным соединением, участвовавшим в окончательном разгроме фашистской Германии. Например, взятие Рейхстага и водружение советского флага на нем — совершили бойцы 1-го Белорусского фронта.

«Но именно 1-й Украинский фронт в 1943-1944 годах участвовал в освобождении ряда территорий на востоке и западе Украинской ССР, включая Киев. Именно как «освобождение» происходящее в Украине сейчас подает российская пропаганда», — отвечает канал.

Это не первый случай использования военных 1-го Украинского фронта в государственной пропаганде. Несколько дней назад Кремль и связанные с ним телеграм-каналы символически сравнивали встречу спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным со «встречей на Эльбе» перед Победой в 1945 году.

При этом они использовали фотографию, на которой с лейтенантом Армии США Уильямом Робертсоном обнимается лейтенант Александр Сильвашко, родившийся в Черкасской области Украины. Фото сделано в апреле 1945 года, когда солдаты 1-го Украинского фронта встретились с войсками армии США на реке Эльба в районе немецкого города Торгау.

Картину «Парад Победы» написал художник Игорь Радоман в 1985 году.