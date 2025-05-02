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В Греции арестовали шпиона РФ, следившего за грузами в Украину

02 мая 2025, 15:40

В Греции арестовали шпиона РФ, следившего за грузами в Украину

В Греции задержали российского шпиона, который следил за перемещением военных грузов, направляемых в Украину. Об этом сообщает «Милитарный» со ссылкой на греческое издание Ekathimerini.

Мужчину арестовали в городе Александруполи, на северо-востоке страны. Задержанный — 59-летний уроженец Грузии, работавший маляром и долгое время проживавший в Греции. По данным следствия, он был завербован в начале осени 2024 года соотечественником, предположительно связанным с российским ГРУ.

На его телефоне нашли доказательства многомесячной слежки за военными объектами и грузами, особенно теми, что направлялись в Украину. Шпион фотографировал объекты и передавал информацию куратору.

По данным полиции, подозреваемый заявил, что «готов помогать родине за любую сумму». Его вербовщик, также этнический грузин, ранее был арестован в Литве за шпионаж в пользу России.

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