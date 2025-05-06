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Россия нанесла ракетный удар по пригороду Сум: есть погибшие и раненые, среди них дети

06 мая 2025, 19:08

Россия нанесла ракетный удар по пригороду Сум: есть погибшие и раненые, среди них дети

Последствия ракетного удара по пригороду Сум. Фото: ГСЧС Последствия ракетного удара по пригороду Сум. Фото: ГСЧС

6 мая около 17:30 армия РФ баллистической ракетой нанесла удар по гражданской инфраструктуре в пригороде Сум. Об этом сообщили в пресс-службе Сумского городского совета.

Сейчас известно о шести раненых: одна женщина и пять детей, один ребенок – в тяжелом состоянии. 

Обновлено 19:30. В пресс-службе горсовета сообщили, что, по уточненной информации, погиб не ребенок, а 20-летняя девушка.

Количество раненых возросло до семи человек.

Обновлено 19:45. Исполняющий обязанности Сумского городского головы Артем Кобзарь рассказал, что количество погибших возросло до трех человек.

Девушка погибла на месте происшествия, мужчина и мальчик умерли в больнице.

Обновлено 19:55. В пресс-службе Сумской областной военной администрации уточнили, что погибли мальчик 6 лет, 20-летняя девушка и 41-летний мужчина.

Количество раненых возросло до восьми человек. Четверо детей и четверо взрослых сейчас находятся в больницах. Двое в крайне тяжелом состоянии.

В пригороде Сум есть повреждения гражданской инфраструктуры.

Обновлено 20:25. В пресс-службе ГСЧС Украины сообщили, что количество пострадавших возросло до 11 человек, среди них пять детей.

Напомним, что утром 6 мая российская армия обстреляла предприятие под городом Дружковка на Донетчине, в результате чего возник масштабный пожар.

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