Росія завдала ракетного удару по передмістю Сум: є загиблі та поранені, серед них діти

Наслідки ракетного удару по передмістю Сум. Фото: ДСНС

6 травня близько 17:30 армія РФ балістичною ракетою завдала удару по цивільній інфраструктурі в передмісті Сум. Про це повідомили у пресслужбі Сумської міської ради.



Наразі відомо про шістьох поранених: одна жінка та п'ять дітей, одна дитина – у важкому стані.



Оновлено 19:30. У пресслужбі міськради повідомили, що, за уточненою інформацією, загинула не дитина, а 20-річна дівчина.



Кількість поранених зросла до семи людей.



Оновлено 19:45. Виконувач обов'язків Сумського міського голови Артем Кобзар розповів, що кількість загиблих зросла до трьох людей.



Дівчина загинула на місці події, чоловік та хлопчик померли в лікарні.



Оновлено 19:55. У пресслужбі Сумської обласної військової адміністрації уточнили, що загинули хлопчик 6 років, 20-річна дівчина та 41-річний чоловік.



Кількість поранених зросла до восьми людей. Четверо дітей та четверо дорослих зараз у лікарнях. Двоє у вкрай важкому стані.



У передмісті Сум є пошкодження цивільної інфраструктури.



Оновлено 20:25. У пресслужбі ДСНС України повідомили, що кількість постраждалих зросла до 11 людей, серед них п'ять дітей.

Нагадаємо, що вранці 6 травня російська армія обстріляла підприємство під містом Дружківка на Донеччині, внаслідок чого виникла масштабна пожежа.