Ребёнок ранен при обстреле Херсона со стороны ВС РФ

Результат обстрела Херсона. Фото: кадр из видео

В результате утреннего обстрела Корабельного района Херсона со стороны российских войск пострадал ребёнок. Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.



«5-летний мальчик получил минно-взрывную травму и сотрясение головного мозга», — уточнил Прокудин.



Сейчас ребёнок находится в больнице под наблюдением врачей.

Также оккупанты обстреляли из артиллерии жилую застройку, из-за чего в домах разбиты фасады, кровля и выбиты стекла.







В результате российского удара по Корабельному району Херсона смертельные ранения получил херсонец, который находился на улице.