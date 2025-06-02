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Ребёнок ранен при обстреле Херсона со стороны ВС РФ

02 июня 2025, 10:40

Ребёнок ранен при обстреле Херсона со стороны ВС РФ

Результат обстрела Херсона. Фото: кадр из видео Результат обстрела Херсона. Фото: кадр из видео

В результате утреннего обстрела Корабельного района Херсона со стороны российских войск пострадал ребёнок. Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

«5-летний мальчик получил минно-взрывную травму и сотрясение головного мозга», — уточнил Прокудин.

Сейчас ребёнок находится в больнице под наблюдением врачей.

Также оккупанты обстреляли из артиллерии жилую застройку, из-за чего в домах разбиты фасады, кровля и выбиты стекла.



В результате российского удара по Корабельному району Херсона смертельные ранения получил херсонец, который находился на улице.

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