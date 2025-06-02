Дитина поранена під час обстрілу Херсона з боку ЗС РФ

Результат обстрілу Херсона. Фото: кадр із відео

Унаслідок ранкового обстрілу Корабельного району Херсона з боку російських військ постраждала дитина. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«5-річний хлопчик отримав мінно-вибухову травму та струс головного мозку», - уточнив Прокудін.



Зараз дитина перебуває в лікарні під наглядом лікарів.

Також окупанти обстріляли з артилерії житлову забудову, через що в будинках розбито фасади, покрівлю та вибито скло.







Унаслідок російського удару по Корабельному району Херсона смертельні поранення отримав херсонець, який перебував на вулиці.