Дитина поранена під час обстрілу Херсона з боку ЗС РФ

Унаслідок ранкового обстрілу Корабельного району Херсона з боку російських військ постраждала дитина. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
«5-річний хлопчик отримав мінно-вибухову травму та струс головного мозку», - уточнив Прокудін.
Зараз дитина перебуває в лікарні під наглядом лікарів.
Також окупанти обстріляли з артилерії житлову забудову, через що в будинках розбито фасади, покрівлю та вибито скло.
Унаслідок російського удару по Корабельному району Херсона смертельні поранення отримав херсонець, який перебував на вулиці.
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