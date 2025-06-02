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Россияне атаковали медмашину в центре Херсона: есть жертвы

02 июня 2025, 18:28

Россияне атаковали медмашину в центре Херсона: есть жертвы

Россияне атаковали медмашину в центре Херсона: есть жертвы

Около 17:00 российские войска атаковали с дрона медицинскую машину в центре Херсона. Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

В результате вражеского удара транспортное средство полностью сгорело.

«К сожалению, смертельные травмы получил водитель 1957 года рождения. Мои соболезнования родным и близким убитого», — говорится в сообщении.

Также ранены двое работников поликлиники — мужчина 1972 года рождения и женщина 1966 года рождения. Пострадавшие находятся под наблюдением медиков.

Напомним, в результате утреннего обстрела Корабельного района Херсона со стороны российских войск пострадал ребёнок.

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