Россияне атаковали медмашину в центре Херсона: есть жертвы

Около 17:00 российские войска атаковали с дрона медицинскую машину в центре Херсона. Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.



В результате вражеского удара транспортное средство полностью сгорело.



«К сожалению, смертельные травмы получил водитель 1957 года рождения. Мои соболезнования родным и близким убитого», — говорится в сообщении.



Также ранены двое работников поликлиники — мужчина 1972 года рождения и женщина 1966 года рождения. Пострадавшие находятся под наблюдением медиков.

Напомним, в результате утреннего обстрела Корабельного района Херсона со стороны российских войск пострадал ребёнок.