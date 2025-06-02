Росіяни атакували медичну автівку в центрі Херсона: є жертви

Близько 17:00 російські війська атакували з дрона медичну машину в центрі Херсона. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



Унаслідок ворожого удару транспортний засіб повністю згорів.



«На жаль, смертельні травми отримав водій 1957 року народження. Мої співчуття рідним і близьким убитого», - йдеться в повідомленні.



Також поранено двох працівників поліклініки — чоловіка 1972 року народження та жінку 1966 року народження. Постраждалі перебувають під наглядом медиків.

Нагадаємо, внаслідок ранкового обстрілу Корабельного району Херсона з боку російських військ постраждала дитина.