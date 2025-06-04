Украина и Россия проведут новый масштабный обмен военнопленными: Зеленский назвал даты

Освобожденные из российского плена украинские военные. Фото: ОПУ

7 и 8 июня состоится обмен военнопленными между Украиной и Россией. Об этом во время пресс-конференции для журналистов сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Суспільне».



По его словам, российская сторона готова обменять 500 военных.



«Однако Украина не получила списки. После обмена пленными, вероятно, произойдет обмен телами. Нужно время, чтобы завершить процесс идентификации. Это очень важно, чтобы мы получили тела украинцев, а не россиян, от которых они хотят избавиться», – отметил Зеленский.

Напомним, что 2 июня в Стамбуле состоялся новый раунд переговоров между украинской и российской делегациями. Стороны договорились об обмене нескольких категорий военнопленных и передаче тел погибших солдат.