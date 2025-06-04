Україна та Росія проведуть новий масштабний обмін військовополоненими: Зеленський назвав дати

Звільнені з російського полону українські військові. Фото: ОПУ

7 та 8 червня відбудеться обмін військовополоненими між Україною та Росією. Про це під час пресконференції для журналістів повідомив президент України Володимир Зеленський, повідомляє «Суспільне».



За його словами, російська сторона готова обміняти 500 військових.



«Однак Україна не отримала списки. Після обміну полоненими, ймовірно, відбудеться обмін тілами. Потрібен час, щоб завершити процес ідентифікації. Це дуже важливо, щоб ми отримали тіла українців, а не росіян, яких вони хочуть позбутися», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що 2 червня у Стамбулі відбувся новий раунд переговорів між українською та російською делегаціями. Сторони домовилися про обмін кількох категорій військовополонених та передачу тіл загиблих солдатів.