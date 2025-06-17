Трамп потребовал «безоговорочной капитуляции» от Ирана и предупредил об угрозе ударов

Президент США Дональд Трамп сделал серию резонансных заявлений, обрушившись с угрозами в адрес Ирана и его верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.



Публикации появились во вторник, 17 июня, на его странице в соцсети Truth Social на фоне усиливающегося напряжения между Тегераном и Израилем.



В одной из записей Трамп заявил, что США установили «полный и тотальный контроль над воздушным пространством Ирана». Он подчеркнул, что американские технологии превосходят иранские системы ПВО и радиолокации.



«Мы знаем, где находится "верховный лидер" Ирана. Он — легкая мишень, но сейчас он в безопасности. Мы не планируем его устранять (уничтожать!) — по крайней мере, пока», — написал Трамп, добавив: «Мы не хотим, чтобы ракеты попадали по гражданским или американским военным. Наше терпение иссякает!».

Кроме того, в отдельной публикации Трамп призвал к «безоговорочной капитуляции». Хотя он не уточнил, к кому именно обращено это требование, западные СМИ расценили его как прямой посыл в адрес иранского руководства.

Напомним, Киев стал мишенью для страны-агрессора 17 июня. Согласно заявлению мониторинговой миссии ООН, это была самая смертоносная атака за почти год.