Трамп зажадав «безумовної капітуляції» від Ірану та попередив про загрозу ударів

Президент США Дональд Трамп зробив серію резонансних заяв, обрушившись із погрозами на адресу Ірану та його верховного лідера аятоли Алі Хаменеї.



Публікації з'явилися у вівторок, 17 червня, на його сторінці в соцмережі Truth Social на тлі посилення напруги між Тегераном та Ізраїлем.



В одному із записів Трамп заявив, що США встановили «повний та тотальний контроль над повітряним простором Ірану». Він наголосив, що американські технології перевершують іранські системи ППО та радіолокації.



«Ми знаємо, де знаходиться "верховний лідер" Ірану. Він — легка ціль, але зараз він у безпеці. Ми не плануємо його усувати (знищувати!) — принаймні поки що», — написав Трамп, додавши: «Ми не хочемо, щоб ракети потрапляли по цивільним чи американським військовим. Наше терпіння вичерпується!».

Крім того, в окремій публікації Трамп закликав до «беззастережної капітуляції». Хоча він не уточнив, до кого саме звернено цю вимогу, західні ЗМІ розцінили її як пряме посилання на адресу іранського керівництва.

Нагадаємо, Київ став ціллю країни-агресора 17 червня. За даними моніторингової місії ООН, це найсмертоносніша атака за майже рік.