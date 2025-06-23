«СКАЛА» взяла в плен четырех российских военных на границе Днепропетровской и Донецкой областей

Бойцы полка «СКАЛА» захватили в плен четверых российских военных на границе Днепропетровской и Донецкой областей. Об этом сообщили в 425-м отдельном штурмовом полку «СКАЛА».



Среди задержанных — 21-летний уроженец Новосибирска Даниил Климов, ранее обвинявшийся в крупном мошенничестве.

По данным полка, до участия в войне Климов обманул своих соотечественников на сумму около 700 миллионов рублей, говорится в сообщении военных.

На YouTube-канале можно посмотреть историю о российском наемнике.

Напомним, бойцы взвода разведки 122-го батальона 133-й бригады территориальной обороны ВСУ с помощью дрона взяли в плен двух российских оккупантов в Донецкой области.