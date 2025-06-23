«СКАЛА» взяла в полон чотирьох російських військових на кордоні Дніпропетровської та Донецької областей

Бійці полку «Скеля» захопили у полон чотирьох російських військових на кордоні Дніпропетровської та Донецької областей. Про це повідомили у 425-му окремому штурмовому полку «СКАЛА».



Серед затриманих — 21-річний уродженець Новосибірська Данило Клімов, який раніше звинувачувався у великому шахрайстві.

За даними полку, до участі у війні Климов обдурив своїх співвітчизників на суму близько 700 мільйонів рублів, йдеться у повідомленні військових.



На YouTube-каналі можна переглянути історію про російського найманця.

Нагадаємо, бійці взводу розвідки 122-го батальйону 133-ї бригади територіальної оборони ЗСУ за допомогою дрону взяли в полон двох російських окупантів на Донеччині.