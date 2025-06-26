РФ применила по Краматорску «Шахед» с камерой и радиоуправлением

Момент взрыва управляемого «Шахеда» после удара по Краматорску

Россия применила в районе Краматорска «Шахед» с радиоуправлением и встроенной камерой. Об этом сообщил украинский специалист по связи и радиоэлектронной борьбе Сергей «Флеш» Бескрестнов.



По словам эксперта, дрон отличался по внешнему виду — он был черного цвета и не имел признаков принадлежности к иранской серии MS с искусственным интеллектом. Ранее разведка уже фиксировала намерения РФ модифицировать часть дронов, оснащая их системой управления и видеонаблюдением, однако подтверждение таких разработок появилось лишь сейчас.







Как отметил Бескрестнов, дорогостоящий иранский «Шахед» MS с ИИ вряд ли может быть запущен в массовое производство: его стоимость не оправдывается целями, по которым он применяется. Зато более простая и дешевая версия, основанная на российской «Герани», — вполне реальна.



По его словам, полетные контроллеры в «Геранях» изначально поддерживают онлайн-управление, и для создания подобного дрона достаточно установить радиоинтерфейс — например, китайский, стоимостью от 7 тысяч долларов.



Эксперт также подчеркнул: все дроны, которые управляются по радиоканалу, могут быть эффективно подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Ранее Силы обороны Украины столкнулись с атакой модернизированного беспилотника с элементами искусственного интеллекта и бензиновым двигателем.