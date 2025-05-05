Россияне используют новый беспилотник «КУБ-2» для ударов в Донецкой области. Что о нем известно

Российский дрон «КУБ». Фото: кадр из видео

Сейчас известно о трех случаях использования российского БПЛА «КУБ-2» для ударов в Донецкой области. Об этом в эфире «Суспільного» сообщил спикер оперативно-тактической группировки «Луганск» Дмитрий Запорожец.



По его словам, это усовершенствованная версия дрона «КУБ».



«Первый был неудачным в использовании, раньше о нем слышали. Что касается «КУБ-2», то РФ его анонсировала в конце января 2025 года на одной из выставок. Заявленной дальности использования в открытых источниках пока нет. Он имеет увеличенную боевую часть, где количество взрывной части составляет до 10 килограмм. Если это позиционируется аналогом «Ланцета», который имеет минимальное расстояние использования 40 километров, а «Ланцет-3» – до 70, то, скорее всего, дальность аналога – до 40 километров, учитывая, что тяжелая боевая часть. Это в принципе соответствует заявленной характеристике момента дальности от линии фронта, на которой этот дрон был использован именно на въезде в город Славянск. Там был поражен автомобиль Mitsubishi L200», – отметил Запорожец.

Напомним, что вечером 4 мая на въезде в Славянск российский дрон ударил по автомобилю. Город находится в 25 километрах от линии фронта. Вероятно, это первый случай удара БПЛА по машине в этом районе, который считался относительным тылом.