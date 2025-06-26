РФ застосувала по Краматорську «Шахед» із камерою та радіоуправлінням

Момент вибуху керованого «Шахеда» після удару по Краматорську

Росія застосувала в районі Краматорська «Шахед» із радіокеруванням і вбудованою камерою. Про це повідомив український фахівець зі зв'язку та радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш» Бескрестнов.



За словами експерта, дрон відрізнявся за зовнішнім виглядом — він був чорного кольору і не мав ознак приналежності до іранської серії MS зі штучним інтелектом. Раніше розвідка вже фіксувала наміри РФ модифікувати частину дронів, оснащуючи їх системою управління і відеоспостереженням, однак підтвердження таких розробок з'явилося лише зараз.







Як зазначив Бескрестнов, дорогий іранський «Шахед» MS з ШІ навряд чи може бути запущений у масове виробництво: його вартість не виправдовується цілями, за якими він застосовується. Зате простіша і дешевша версія, заснована на російській «Герані» — цілком реальна.



За його словами, польотні контролери в «Геранях» від самого початку підтримують онлайн-керування, і для створення подібного дрона достатньо встановити радіоінтерфейс — наприклад, китайський, вартістю від 7 тисяч доларів.



Експерт також наголосив: усі дрони, які управляються по радіоканалу, можуть бути ефективно придушені засобами радіоелектронної боротьби.

Раніше Сили оборони України зіткнулися з атакою модернізованого безпілотника з елементами штучного інтелекту та бензиновим двигуном.