Войска РФ из артиллерии обстреляли Константиновку: ранены люди в аптеке

Эвакуация раненого после обстрела Константиновки. Фото: Константиновская ГВА

26 июня около 12:00 войска России из ствольной артиллерии обстреляли город Константиновка Донецкой области. Об этом сообщил глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



В результате обстрела ранения получили два мирных жителя, которые находились в помещении аптеки. Пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь на месте полицейские парамедики, после чего их доставили в больницу. Повреждена аптека.

Напомним, что ночью 26 июня российские дроны атаковали поселок Александровка на Донетчине, в результате чего поврежден многоквартирный дом и есть раненый.