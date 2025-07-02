Россия в июне потеряла более 20 тысяч солдат на Донбассе и Харьковщине – ВСУ

В июне российская армия потеряла 22 684 солдата на Восточном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».
Другие потери оккупантов составили:
- танки – 78;
- боевые бронированные машины – 167;
- пушки и минометы – 788;
- противотанковые средства – 13;
- реактивные системы залпового огня – 22;
- тяжелые огнеметные системы – 3;
- средства РЭБ – 139;
- средства ПВО – 2;
- автомобильная техника – 2427;
- специальная техника – 1301;
- пункты управления БПЛА – 531;
- пункты управления – 2;
- укрытия – 5041;
- склады боеприпасов – 154;
- склады ГСМ – 79.
Напомним, что в Генштабе ВСУ опровергли захват первого села на Днепропетровщине, военные РФ уничтожены или попали в плен.