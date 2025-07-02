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Россия в июне потеряла более 20 тысяч солдат на Донбассе и Харьковщине – ВСУ

02 июля 2025, 17:24

Россия в июне потеряла более 20 тысяч солдат на Донбассе и Харьковщине – ВСУ

Уничтоженный российский танк. Фото: «Гострі картузи» Уничтоженный российский танк. Фото: «Гострі картузи»

В июне российская армия потеряла 22 684 солдата на Восточном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».

Другие потери оккупантов составили:

  • танки – 78;
  • боевые бронированные машины – 167;
  • пушки и минометы – 788;
  • противотанковые средства – 13;
  • реактивные системы залпового огня – 22;
  • тяжелые огнеметные системы – 3;
  • средства РЭБ – 139;
  • средства ПВО – 2;
  • автомобильная техника – 2427;
  • специальная техника – 1301;
  • пункты управления БПЛА – 531;
  • пункты управления – 2;
  • укрытия – 5041;
  • склады боеприпасов – 154;
  • склады ГСМ – 79.

Напомним, что в Генштабе ВСУ опровергли захват первого села на Днепропетровщине, военные РФ уничтожены или попали в плен.

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