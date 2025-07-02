Россия в июне потеряла более 20 тысяч солдат на Донбассе и Харьковщине – ВСУ

Уничтоженный российский танк. Фото: «Гострі картузи»

В июне российская армия потеряла 22 684 солдата на Восточном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».



Другие потери оккупантов составили:

танки – 78;

боевые бронированные машины – 167;

пушки и минометы – 788;

противотанковые средства – 13;

реактивные системы залпового огня – 22;

тяжелые огнеметные системы – 3;

средства РЭБ – 139;

средства ПВО – 2;

автомобильная техника – 2427;

специальная техника – 1301;

пункты управления БПЛА – 531;

пункты управления – 2;

укрытия – 5041;

склады боеприпасов – 154;

склады ГСМ – 79.

Напомним, что в Генштабе ВСУ опровергли захват первого села на Днепропетровщине, военные РФ уничтожены или попали в плен.