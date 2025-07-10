Украина получила 1 млрд евро от ЕС за счет прибыли от замороженных российских активов — Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Кабмин Украины

Один миллиард евро получила Украина от Евросоюза за счет прибыли от замороженных активов РФ. Об этом на своем телеграм-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Я благодарен европейским партнерам за солидарность и доверие», — написал Шмыгаль.

По его словам, с начала года Украина уже получила более 18,5 млрд долларов за счет российских замороженных денег. Шмыгаль отметил, что Киев использует эти средства для восстановления страны.

На URC2025 (Конференции по восстановлению Украины) в Риме премьер-министр Украины призвал партнеров создать правовые инструменты для полной конфискации всех российских активов.

Также Шмыгаль сообщил, что восстановление и модернизация Украины, по оценкам Киева, обойдется в 1 трлн долларов и займет 14 лет.