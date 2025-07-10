Україна отримала 1 млрд євро від ЄС коштом прибутку від заморожених російських активів — Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Кабмін України

Один мільярд євро одержала Україна від Євросоюзу коштом прибутку від заморожених активів РФ. Про це на своєму телеграм-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Я вдячний європейським партнерам за солідарність та довіру», — написав Шмигаль.

За його словами, з початку року Україна вже отримала понад 18,5 млрд доларів коштом російських заморожених грошей. Шмигаль зазначив, що Київ використовує ці кошти на відновлення країни.

На URC2025 (Конференції з відновлення України) у Римі прем'єр-міністр України закликав партнерів створити правові інструменти для повної конфіскації всіх російських активів.

Також Шмигаль повідомив, що відновлення та модернізація України, за оцінками Києва, коштуватиме 1 трлн доларів і триватиме 14 років.