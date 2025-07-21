В Константиновке из-за ударов россиян без света остались почти 15 тысяч человек

В результате российских атак в Константиновке почти 15 тысяч абонентов остались без электроснабжения. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.
По предварительным данным, удары были нанесены из ствольной артиллерии.
«Повреждения получила критическая инфраструктура. В результате артиллерийского удара повреждена линия электросети компании ДТЭК», — отметил он.
По словам Горбунова, информация о пострадавших и жертвах не поступала.
Ранее мы писали, что российские оккупанты 21 июля нанесли авиационные удары по Константиновке Донецкой области. В результате разрушены объекты инфраструктуры.
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