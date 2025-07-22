В Донецкой области в ДТП погиб командир бригады «Лють» Максим Казбан

Командир бригады «Лють» Максим Казбан. Фото: Национальная полиция

22 июля в ДТП на Донетчине погиб командир Объединенной штурмовой бригады «Лють» НПУ Максим Казбан. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.



Выговский выразил соболезнования его родным и близким.



«Человек чести и слова. Мужества и силы духа. Тот, за кем шли сотни в самое тяжелое время. Настоящий воин и патриот своей страны», – отметил глава НПУ.



Казбана назначили командиром бригады «Лють» в сентябре 2024 года. До этого он был заместителем комбрига.

Напомним, что 1 июля в результате российского ракетного удара по селу Гуляйполе Днепропетровской области погиб командир 110-й механизированной бригады ВСУ Сергей Захаревич.