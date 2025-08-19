Лавров заявил об условиях для заключения долгосрочных договоренностей между РФ и Украиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото: ТАСС

Россия не отказывается ни от каких форм работы по украинскому урегулированию — ни от двусторонних, ни от трехсторонних. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24», передает РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что любые контакты с участием первых лиц нужно готовить предельно тщательно.

Кроме того, глава МИД РФ добавил, что «без уважения безопасности России и в полной мере прав русских на Украине ни о каких долгосрочных договоренностях речи идти не может».

Напомним, встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского, которую после саммита в Вашингтоне анонсировал Дональд Трамп, может состояться в Венгрии. Также некоторые европейские лидеры в качестве мест проведения такой встречи предлагали Рим и Женеву.