Лавров заявив про умови для укладання довгострокових домовленостей між РФ та Україною

Росія не відмовляється від жодних форм роботи з українського врегулювання — ні від двосторонніх, ні від тристоронніх. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю телеканалу «Росія 24», передає РИА Новости.
При цьому він наголосив, що будь-які контакти за участі перших осіб потрібно готувати дуже ретельно.
Крім того, глава МЗС РФ додав, що «без поваги до безпеки Росії і повною мірою прав росіян в Україні ні про які довгострокові домовленості мови йти не може».
Нагадаємо, зустріч Володимира Путіна та Володимира Зеленського, яку після саміту у Вашингтоні анонсував Дональд Трамп, може відбутися в Угорщині. Також деякі європейські лідери як місця проведення такої зустрічі пропонували Рим та Женеву.
