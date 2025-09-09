Украина сыграла вничью с Азербайджаном в отборе ЧМ-2026

Судаков открывает счет в матче.

Сборная Украины провела второй матч квалификации чемпионата мира-2026, сыграв вничью с Азербайджаном — 1:1.



После поражения от Франции (0:2) украинской команде нужны были очки, чтобы вернуть уверенность. И хотя фаворитом встречи считалась Украина, реализовать преимущество в голы удалось лишь однажды.



На 51-й минуте Георгий Судаков, бывший полузащитник донецкого «Шахтера», замкнул передачу с фланга и точно пробил в угол ворот соперника. Однако на 72-й минуте Азербайджан восстановил равновесие: Эмин Махмудов реализовал пенальти.



Статистика матча говорит сама за себя: 74% владения мячом против 26%, 16 ударов по воротам против 4 и 9 угловых против 1 в пользу Украины. Но многочисленные ошибки в передачах и слабая реализация не позволили довести матч до победы.



После двух туров в группе D Украина набрала лишь 1 очко и занимает 3-е место. Лидируют Исландия и Франция, которые стартовали с побед. Азербайджан также имеет 1 пункт, но с худшей разницей мячей.

Следующий матч Украина проведет 10 октября против Исландии — прямого конкурента за выход из группы.