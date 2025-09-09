Україна зіграла внічию з Азербайджаном у відборі ЧС-2026

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

09 вересня 2025, 21:21

Судаков відкриває рахунок у матчі. Судаков відкриває рахунок у матчі.

Збірна України провела другий матч кваліфікації чемпіонату світу-2026, зігравши внічию з Азербайджаном — 1:1.

Після поразки від Франції (0:2) українській команді потрібні були очки, щоб повернути впевненість. І хоча фаворитом зустрічі вважалася Україна, реалізувати перевагу в голи вдалося лише один раз.

На 51-й хвилині Георгій Судаков, колишній півзахисник донецького «Шахтаря», замкнув передачу з флангу і точно пробив у кут воріт суперника. Однак на 72-й хвилині Азербайджан відновив рівновагу: Емін Махмудов реалізував пенальті.

Статистика матчу говорить сама за себе: 74% володіння м'ячем проти 26%, 16 ударів по воротах проти 4 і 9 кутових проти 1 на користь України. Але численні помилки в передачах і слабка реалізація не дозволили довести матч до перемоги.

Після двох турів у групі D Україна набрала лише 1 очко і посідає 3-тє місце. Лідирують Ісландія та Франція, які стартували з перемог. Азербайджан також має 1 пункт, але з гіршою різницею м'ячів.

Наступний матч Україна проведе 10 жовтня проти Ісландії — прямого конкурента за вихід з групи.

09 вересня, 21:21
Атака на окупований Донецьк. Фото: соцмережі В окупованому Донецьку пролунали вибухи: повідомляють про «прильоти» у різних районах та перебої зі світлом
09 вересня, 20:59
Наслідки обстрілу Ярової. Фото: Національна поліція У поліції показали кадри перших хвилин після російського удару по Яровій на Донеччині
09 вересня, 19:51
Речник Київського обласного ТЦК та СП Олег Байдалюк. З 1 вересня ТЦК зобов'язані використовувати бодікамери: деталі
09 вересня, 19:13
Наслідки обстрілу Ярової. Фото: ДСНС Зеленський – про обстріл Ярової: «Росіяни точно знали, куди б'ють, точно бачили, що б'ють по цивільних»
09 вересня, 18:55
В окупованому Криму ГУР спалили цінні об'єкти російської ППО В окупованому Криму спецпризначенці ГУР спалили цінні об'єкти російської ППО
09 вересня, 14:52

