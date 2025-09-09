Україна зіграла внічию з Азербайджаном у відборі ЧС-2026

Судаков відкриває рахунок у матчі.

Збірна України провела другий матч кваліфікації чемпіонату світу-2026, зігравши внічию з Азербайджаном — 1:1.



Після поразки від Франції (0:2) українській команді потрібні були очки, щоб повернути впевненість. І хоча фаворитом зустрічі вважалася Україна, реалізувати перевагу в голи вдалося лише один раз.



На 51-й хвилині Георгій Судаков, колишній півзахисник донецького «Шахтаря», замкнув передачу з флангу і точно пробив у кут воріт суперника. Однак на 72-й хвилині Азербайджан відновив рівновагу: Емін Махмудов реалізував пенальті.



Статистика матчу говорить сама за себе: 74% володіння м'ячем проти 26%, 16 ударів по воротах проти 4 і 9 кутових проти 1 на користь України. Але численні помилки в передачах і слабка реалізація не дозволили довести матч до перемоги.



Після двох турів у групі D Україна набрала лише 1 очко і посідає 3-тє місце. Лідирують Ісландія та Франція, які стартували з перемог. Азербайджан також має 1 пункт, але з гіршою різницею м'ячів.

Наступний матч Україна проведе 10 жовтня проти Ісландії — прямого конкурента за вихід з групи.