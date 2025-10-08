Пятая страна НАТО присоединилась к модернизации военных реабилитационных центров в Украине

Фото: Facebook

Пять стран-членов НАТО оказывают помощь в восстановлении и модернизации военных реабилитационных центров в Украине. Об этом сообщается на странице NATO in Ukraine в Facebook.

Проект военной медицинской реабилитации «Реноватор» является частью Комплексного пакета помощи НАТО Украине (CAP). В его рамках проводится восстановление и обновление пяти украинских военных реабилитационных центров, включая те, что были повреждены в результате российской агрессии.

7 октября 2025 года к инициативе присоединилась пятая страна-участница — Латвия. Теперь над развитием центров работают Латвия, Литва, Норвегия, Швеция и Великобритания. Каждая из них отвечает за модернизацию одного из пяти объектов. Координацию и общее управление проектом осуществляет НАТО.



Программа «Реноватор» стартовала в 2023 году и реализуется в тесном сотрудничестве с Украиной. Она предусматривает поставку современного оборудования, обучение медицинского персонала и проведение инфраструктурных работ в центрах реабилитации.

