П'ята країна НАТО приєдналася до модернізації військових реабілітаційних центрів України

Фото: Facebook

П'ять країн-членів НАТО надають допомогу у відновленні та модернізації військових реабілітаційних центрів в Україні. Про це повідомляється на сторінці NATO in Ukraine у Facebook.

Проєкт військової медичної реабілітації «Реноватор» є частиною Комплексного пакету допомоги НАТО Україні (CAP). У його рамках проводиться відновлення та оновлення п'яти українських військових реабілітаційних центрів, включаючи ті, що були пошкоджені внаслідок російської агресії.

7 жовтня 2025 року до ініціативи приєдналася п'ята країна-учасниця — Латвія. Тепер над розвитком центрів працюють Латвія, Литва, Норвегія, Швеція та Велика Британія. Кожна з них відповідає за модернізацію одного із п'яти об'єктів. Координацію та загальне управління проєктом здійснює НАТО.



Програма «Реноватор» стартувала у 2023 році та реалізується у тісній співпраці з Україною. Вона передбачає постачання сучасного обладнання, навчання медичного персоналу та проведення інфраструктурних робіт у центрах реабілітації.

