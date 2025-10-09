Российский дрон атаковал машину коммунальщиков в Херсоне: есть погибший, три человека в тяжелом состоянии

9 октября в 14:30 российский беспилотник атаковал автомобиль коммунальщиков в Корабельном районе Херсона. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.



В результате удара на месте погиб работник одного из коммунальных предприятий, находившийся за рулем. Еще трое его коллег, которым 44, 48 и 49 лет, получили контузии, осколочные ранения, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы. Всех пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии. Медики продолжают бороться за их жизнь.



Глава Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько уточнил, что под удар попали работники водоканала.



Погибшему мужчине было 50 лет.

