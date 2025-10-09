Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Российский дрон атаковал машину коммунальщиков в Херсоне: есть погибший, три человека в тяжелом состоянии

09 октября 2025, 16:56

9 октября в 14:30 российский беспилотник атаковал автомобиль коммунальщиков в Корабельном районе Херсона. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

В результате удара на месте погиб работник одного из коммунальных предприятий, находившийся за рулем. Еще трое его коллег, которым 44, 48 и 49 лет, получили контузии, осколочные ранения, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы. Всех пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии. Медики продолжают бороться за их жизнь.

Глава Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько уточнил, что под удар попали работники водоканала.

Погибшему мужчине было 50 лет.

Напомним, что Россия наносит удары по железной дороге, чтобы обрезать сообщение с Черниговской и Сумской областями.

Люди
Александр Прокудин Ярослав Шанько
Места
Херсон
Организации
Водоканал ВС РФ
Прочее
Война Автомобиль Погибшие раненые Атака БПЛА
