Російський дрон атакував машину комунальників у Херсоні: є загиблий, три людини у важкому стані

9 жовтня о 14:30 російський безпілотник атакував автомобіль комунальників у Корабельному районі Херсона. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



Внаслідок удару на місці загинув працівник одного з комунальних підприємств, який перебував за кермом. Ще троє його колег, яким 44, 48 та 49 років, отримали контузії, осколкові поранення, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Усіх постраждалих доправили до лікарні у важкому стані. Медики продовжують боротися за їхнє життя.



Голова Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько уточнив, що під удар потрапили працівники водоканалу.



Загиблому чоловіку було 50 років.

Нагадаємо, що Росія завдає ударів по залізниці, щоб обрізати сполучення з Чернігівською та Сумською областями.