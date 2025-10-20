Российский солдат попытался сдаться и был убит дроном РФ

Солдат РФ поворачивается в сторону приближающегося дрона.

Российский военный на Ореховском направлении решил сложить оружие и сдаться в плен украинским защитникам. Осознав безысходность, он вышел с поднятыми руками, однако завершить попытку капитуляции ему не удалось — дрон противника сбросил на него взрывное устройство.



Видео инцидента обнародовали Силы обороны Юга Украины.



«Однако завершить процесс гуманной сдачи ему не суждено было. Вражеский дрон, оперировавший в небе, вмешался в ситуацию. Вместо того чтобы позволить своему военнослужащему выжить, оператор вражеского беспилотника сбросил на него взрывное устройство, мгновенно оборвав жизнь солдата, который пытался сдаться», — говорится в сообщении.



Этот случай стал очередным подтверждением того, что российское командование не ценит жизни собственных военнослужащих и готово уничтожать их, чтобы скрыть случаи отказа воевать и попытки сдаться.



Напомним, ранее сообщалось, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 890 человек.