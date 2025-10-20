Російський солдат спробував здатися і був убитий дроном РФ

Російський військовий на Оріхівському напрямку вирішив скласти зброю і здатися в полон українським захисникам. Усвідомивши безвихідь, він вийшов з піднятими руками, проте завершити спробу капітуляції йому не вдалося — дрон противника скинув на нього вибуховий пристрій.
Відео інциденту оприлюднили Сили оборони Півдня України.
«Однак завершити процес гуманної здачі йому не судилося. Ворожий дрон, що оперував у небі, втрутився в ситуацію. Замість того щоб дозволити своєму військовослужбовцю вижити, оператор ворожого безпілотника скинув на нього вибуховий пристрій, миттєво обірвавши життя солдата, який намагався здатися», — йдеться в повідомленні.
Цей випадок став черговим підтвердженням того, що російське командування не цінує життя власних військовослужбовців і готове знищувати їх, щоб приховати випадки відмови воювати та спроби здатися.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулу добу втрати російських загарбників склали 890 осіб.