Російський солдат спробував здатися і був убитий дроном РФ

Солдат РФ повертається у бік дрона, що наближається.

Російський військовий на Оріхівському напрямку вирішив скласти зброю і здатися в полон українським захисникам. Усвідомивши безвихідь, він вийшов з піднятими руками, проте завершити спробу капітуляції йому не вдалося — дрон противника скинув на нього вибуховий пристрій.



Відео інциденту оприлюднили Сили оборони Півдня України.



«Однак завершити процес гуманної здачі йому не судилося. Ворожий дрон, що оперував у небі, втрутився в ситуацію. Замість того щоб дозволити своєму військовослужбовцю вижити, оператор ворожого безпілотника скинув на нього вибуховий пристрій, миттєво обірвавши життя солдата, який намагався здатися», — йдеться в повідомленні.



Цей випадок став черговим підтвердженням того, що російське командування не цінує життя власних військовослужбовців і готове знищувати їх, щоб приховати випадки відмови воювати та спроби здатися.



Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулу добу втрати російських загарбників склали 890 осіб.