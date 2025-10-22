Трагедия под Киевом: ракеты разрушили дом, погибли мать и двое детей

В результате ночной атаки российских войск на Киев и Киевскую область погибли шесть человек, еще более двадцати получили ранения. Среди погибших — целая семья из села Погребы Броварского района: женщина 1987 года рождения, ее полугодовалый ребенок и 12-летняя дочь.

Их тела нашли под завалами разрушенного дома. Кроме того, от тяжелых ранений скончался 38-летний мужчина. Пострадали более двадцати человек, пятеро из них — дети. В больницы доставлены 10 взрослых и пятеро детей.

Россия нанесла удары по Киеву и области ракетами и беспилотниками. Основной целью атаки стали жилые дома и объекты критической инфраструктуры. В Днепровском районе столицы загорелась многоэтажка, спасено десять человек.

В Деснянском районе из-за падения обломков произошло возгорание в десятиэтажном доме; повреждены газовая труба и несущая конструкция, газоснабжение временно прекращено. Коммунальные службы работают над восстановлением. Обломки также попали в жилой дом в Печерском районе.



Эта атака, по мнению наблюдателей, не случайна: Кремль стремится не только разрушить инфраструктуру на фронте, но и деморализовать гражданское население. Повреждения энергетических систем создают угрозу гуманитарного кризиса зимой, когда люди могут остаться без света и тепла.



Компания «ДТЭК» уже сообщила об экстренных отключениях электроэнергии в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.Подробности — в авторском видео журналистов «Новости Донбасса».

Напомним, ночью 22 октября Россия ракетами и дронами ударила по Киеву.