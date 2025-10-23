На оккупированной Луганщине около 200 тысяч жителей остались без воды из-за аварии на магистральном водопроводе – ОВА

Авария на водопроводе в оккупированной Луганской области. Фото: «Лугансквода»

Уже во второй раз в октябре из-за аварии на магистральном водопроводе без воды остались около 200 тысяч жителей в оккупированной Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.



По его словам, это жители Перевальского и Славяносербского районов, городов Алчевск, Брянка и Кадиевка.



«В некоторых городах оккупанты говорят не о прекращение водоснабжения, а о его сокращение на 50-80%. Впрочем, добавляют, что при этом режиме возможно полное отсутствие воды. В прошлый раз захватчики ограничились текущим ремонтом аварийного трубопровода, которого надолго не хватило», – сказал Харченко.

Напомним, что в оккупированном городе Лисичанск на Луганщине жители нескольких районов четвертый год ждут воды и тепла.