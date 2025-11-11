Командование российских войск в районе Покровска перестроило распределение личного состава: из-за острой нехватки бойцов в несколько штурмовых рот вливают силы путем ликвидации эвакуационных подразделений.



По сообщениям агентов «АТЕШ», поступающих из 74-й отдельной мотострелковой бригады, участились случаи, когда штурмовые группы действуют без надлежащего тыла и медобеспечения. В результате реорганизации эвакуационные задачи фактически прекращены: боевой транспорт, который ранее использовался для выноса раненых и переброски медиков, теперь перенаправлен на пополнение атакующих сил.



Медицинские бригады остаются недоукомплектованными и не успевают добраться до пострадавших — из-за задержек многие бойцы умирают от кровопотери и переохлаждения до прибытия помощи. Источники также отмечают, что в ряде случаев раненных оставляют в полевых условиях в расчете на последующую эвакуацию, которая так и не осуществляется. Командование, по словам информаторов, отдает приоритет штурмам и продвижению вперед: вопросы эвакуации, снабжения и медицинской помощи решаются лишь «по остаточному принципу», без системного подхода.



Такая практика вызывает серьезную напряженность и страх среди личного состава, деморализует подразделения и увеличивает число необратимых потерь. «АТЕШ» призывают сдавать оружие и технику и обещают вознаграждение и шанс на новую жизнь тем, кто решит сложить оружие.

Напомним, 68-я бригада ВСУ разбила колонну армии РФ, которая на мотоциклах пробивалась в Покровск.



Автор: выпускающая редактор «Новостей Донбасса» Наталья Нестеренко