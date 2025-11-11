68-а бригада ЗСУ розбила мотоциклетну колону армії РФ, яка пробивалася у Покровськ

Дрони «Шершній Довбуша» зупинили російський мотоциклетний прорив до Покровська. Скріншот

Окупаційні ресурси розповсюдили кадри, на яких видно, як російські війська, користуючись густим туманом, намагаються підійти ближче до Покровська.

Проте їхній маневр виявився безуспішним — бійці батальйону безпілотних систем 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша вчасно помітили рух противника та зупинили його.



Українські захисники повідомляють, що спроби ворога прорватися з півдня на мотоциклах закінчилися провалом — техніка не просунулась далеко.



На опублікованому відео видно, як оператори підрозділу «Шершні Довбуша» точними ударами FPV-дронів знищують техніку та живу силу противника. Російські військові в паніці кидають мотоцикли і намагаються сховатись, але дрони наздоганяють їх навіть за укриттями.

Нагадаємо, Сирський заявив, що мета Росії — оточити Покровськ і сусідні міста з півночі, півдня і сходу, перекривши лінії постачання і витіснивши мирних жителів у своєму останньому маневрі із захоплення усієї Донецької області.



Авторка: випускова редакторка «Новин Донбасу» Наталія Нестеренко