68-а бригада ЗСУ розбила мотоциклетну колону армії РФ, яка пробивалася у Покровськ

Окупаційні ресурси розповсюдили кадри, на яких видно, як російські війська, користуючись густим туманом, намагаються підійти ближче до Покровська.
Проте їхній маневр виявився безуспішним — бійці батальйону безпілотних систем 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша вчасно помітили рух противника та зупинили його.
Українські захисники повідомляють, що спроби ворога прорватися з півдня на мотоциклах закінчилися провалом — техніка не просунулась далеко.
На опублікованому відео видно, як оператори підрозділу «Шершні Довбуша» точними ударами FPV-дронів знищують техніку та живу силу противника. Російські військові в паніці кидають мотоцикли і намагаються сховатись, але дрони наздоганяють їх навіть за укриттями.
Нагадаємо, Сирський заявив, що мета Росії — оточити Покровськ і сусідні міста з півночі, півдня і сходу, перекривши лінії постачання і витіснивши мирних жителів у своєму останньому маневрі із захоплення усієї Донецької області.
Авторка: випускова редакторка «Новин Донбасу» Наталія Нестеренко