Отключения света. Когда и как будут действовать графики 19 ноября в Украине

Иллюстрация. Фото: «ДТЭК»

19 ноября в большинстве регионов Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».



Время и объем ограничений: с 00:00 до 23:59 от одной до четырех очередей с максимальным объемом ограничений в вечерние часы.



Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты



Время и объем ограничений могут измениться. В компании советуют следить за информацией на официальных страницах облэнерго в своем регионе.

Напомним, что 18 ноября в оккупированном Донецке 65% потребителей остались без электроснабжения.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко